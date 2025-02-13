Великолукский студент выиграл бронзу в международном турнире по самбо

13:08, 13 февраля 2025, ПАИ

Студент Великолукской государственной академии физической культуры и спорта (ВЛГАФК) Максим Мерзляков выиграл бронзовую медаль в международном турнире по самбо на призы президента Белоруссии, который прошёл в Минске. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ВЛГАФК.

Максим Мерзляков является студентом третьего курса академии. Он выиграл бронзу в весе до 98 килограммов.

«Поздравляем спортсмена и его тренеров Сергея Селякова и Константина Мизяева и желаем им удачи на предстоящем чемпионате России в Краснодаре», – отметили в пресс-службе вуза.

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