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Спорт

Фетисов: Верю, что хоккеисты сборной России с гербом на форме будут участвовать в Кубке мира

Выдающийся хоккеист Вячеслав Фетисов надеется, что в случае допуска российских хоккеистов на Кубок мира они выйдут на лёд в национальной атрибутике. Об этом пишет ТАСС.

Кубок мира в 2028 году проведёт Национальная хоккейная лига. Турнир пройдёт с участием восьми сборных, собранных из игроков североамериканской лиги. Место проведения, сроки и состав участников объявят в течение года.

Вячеслав Фетисов уверен, что через три года у сборной России образовался бы звёздный состав для такого турнира. «Надеемся, что разум победит тот беспредел, который происходит в спорте. Я верю, что хоккеисты сборной России с гербом на форме будут участвовать в этих соревнованиях», – сказал он.

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