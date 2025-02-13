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Общество

Более чем на 15%: почему в России растёт стоимость хлеба

Средняя розничная цена на хлеб из ржаной муки в России по состоянию на 3 февраля 2025 года составила 89,44 рубля, достигнув годового роста в 15,6 %, пишет Forbes.

Фото: ПАИ

Оптовые цены на продукт по состоянию на 10 февраля этого года достигли 21,6 рубля за килограмм без НДС – за год рост цен составил 37,6 %.

В большинстве своём на рост стоимости хлеба влияет потеря интереса аграриев к ржи, закупочные цены на которую выросли за год на 70 %. «Сборы ржи в прошлом году просели до 1,16 миллиона тонн, что стало наиболее низким показателем за всю историю возделывания ржи», – отметил генеральный директор «АБ-Центра» Алексей Плугов. Он подчеркнул, что падение сборов ржи на 32,2 % в 2024 году стало главной причиной роста цен на хлеб.

Снижение сборов урожая ржи в прошлом году, по словам главы аналитического агентства «Агроан» Артёма Иванова, связано со сложными климатическими условиями и с общим снижением посевных площадей. Так, урожайность в прошлом году упала на 6,8 %, согласился Алексей Плугов.

Также ситуация на рынке ржи, по мнению гендиректора «АБ-Центра», оказала существенное влияние на стоимость и производство ржаной муки – в прошлом году её производство сократилось на 10,5 %.

В обозримом будущем снижения объёмов предложения относительно спроса не будет, считает президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский. Он объясняет это постепенным сокращением потребления чёрного хлеба: «Молодое поколение предпочитает белый хлеб».

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