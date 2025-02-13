Жилой дом сгорел в Локнянском районе
Частный жилой дом сгорел в деревне Прискуха Локнянского района, сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».
Одноэтажный дом находится на улице Рабочей. Прибывшие пожарные ликвидируют возгорание. По словам соседей, хозяина дома не было.
На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения и сотрудники полиции.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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