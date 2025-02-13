Ещё две спортивные федерации объединят в России

19:14, 13 февраля 2025, ПАИ

Федерация софтбола России станет частью Федерации бейсбола России в ходе конференции 19 февраля, пишет ТАСС.

Объединённую федерацию возглавит действующий президент Федерации бейсбола России Дмитрий Киселёв. Первым вице-президентом станет Вячеслав Смагин, который в настоящее время руководит Федерацией софтбола России.

Процесс объединения спортивных федераций в России стартовал 1 октября. Первым шагом стало создание Федерации гимнастики России. Она была образована на базе Федерации спортивной гимнастики России после её слияния с Всероссийской федерацией художественной гимнастики, Федерацией прыжков на батуте России, Федерацией спортивной акробатики России и Всероссийской федерацией спортивной аэробики.

31 октября Всероссийскую федерацию плавания, Федерацию синхронного плавания России, Федерацию водного поло России и Российскую федерацию прыжков в воду объединили в Федерацию водных видов спорта России.

В начале декабря завершилось объединение Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ с Федерацией гребного слалома России. Новая организация получила название «Федерация каноэ России».

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