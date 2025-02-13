Мексиканский боксёр Альварес не считает россиянина Артура Бетербиева потенциальным соперником

16:50, 13 февраля 2025, ПАИ

Мексиканский боксёр Сауль Альварес не считает россиянина Артура Бетербиева возможным соперником. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на слова представителя спортсмена.

Ранее Альварес заключил соглашение на четыре боя в Саудовской Аравии. Среди потенциальных оппонентов мексиканец упомянул Дмитрия Бивола.

Альваресу 34 года. На его счету 62 победы, из которых 39 нокаутом, а также два поражения и две ничьи. Бетербиев 22 февраля встретится с Биволом в реванше, который пройдет в Саудовской Аравии.

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