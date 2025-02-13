Мексиканский боксёр Альварес не считает россиянина Артура Бетербиева потенциальным соперником
Мексиканский боксёр Сауль Альварес не считает россиянина Артура Бетербиева возможным соперником. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на слова представителя спортсмена.
Ранее Альварес заключил соглашение на четыре боя в Саудовской Аравии. Среди потенциальных оппонентов мексиканец упомянул Дмитрия Бивола.
Альваресу 34 года. На его счету 62 победы, из которых 39 нокаутом, а также два поражения и две ничьи. Бетербиев 22 февраля встретится с Биволом в реванше, который пройдет в Саудовской Аравии.
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