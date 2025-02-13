Меньшиков назвал своего любимого футболиста в составе ЦСКА
Вратарь и капитан футбольного клуба ЦСКА Игорь Акинфеев – любимый игрок народного артиста России Олега Меньшикова в армейском коллективе. Об этом пишет ТАСС.
«Любимый игрок? Сейчас, конечно: Игорь Акинфеев. Дай бог сил ему, пусть играет нам на радость», – отметил Меньшиков.
38-летний футболист ЦСКА шесть раз выигрывал чемпионат России, семь раз побеждал на Кубке страны и столько же раз – на Суперкубке, а в 2005 году он стал обладателем кубка УЕФА. В составе сборной России Акинфеев выиграл бронзу европейского первенства в 2008 году и в 2018-м дошёл до четвертьфинала чемпионата мира, который прошёл в России.
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