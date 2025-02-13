Меньшиков назвал своего любимого футболиста в составе ЦСКА

18:02, 13 февраля 2025, ПАИ

Вратарь и капитан футбольного клуба ЦСКА Игорь Акинфеев – любимый игрок народного артиста России Олега Меньшикова в армейском коллективе. Об этом пишет ТАСС.

«Любимый игрок? Сейчас, конечно: Игорь Акинфеев. Дай бог сил ему, пусть играет нам на радость», – отметил Меньшиков.

38-летний футболист ЦСКА шесть раз выигрывал чемпионат России, семь раз побеждал на Кубке страны и столько же раз – на Суперкубке, а в 2005 году он стал обладателем кубка УЕФА. В составе сборной России Акинфеев выиграл бронзу европейского первенства в 2008 году и в 2018-м дошёл до четвертьфинала чемпионата мира, который прошёл в России.

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