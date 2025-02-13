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Общество

Более чем семи тысячам абонентов «Газпром межрегионгаз Псков» предстоит поверить или заменить счётчики газа в 2025 году

Около 99 тысяч потребителей ООО «Газпром межрегионгаз Псков» пользуются приборами учёта газа. Вопрос о поверке либо замене прибора учёта газа абонент решает самостоятельно, сообщили ПАИ в пресс-службе компании.

Фото: ПАИ

В 2025 году у 7 011 абонентов наступает срок определения работоспособности прибора учёта. В прошлом году 78 % успели пройди данную процедуру в необходимый срок.

Поверять приборы учёта газа следует заблаговременно, не дожидаясь окончания межповерочного интервала. По истечении данного срока объём потребленного газа основывается на нормативах потребления газа, что, как правило, кратно превышает суммы при расчётах по показаниям счётчика.

Периодичность поверки каждого счётчика индивидуальна и может составлять от 4 до 12 лет.

Срок окончания межповерочного интервала можно узнать в ежемесячной квитанции за газ, в личном кабинете абонента и в паспорте прибора учёта газа.

Напомним, что межповерочный интервал отсчитывается не с момента установки счётчика газа, а от даты первичной поверки на заводе-изготовителе, указанной в паспорте газового счётчика. Также не стоит забывать о вызове контролера перед процедурой поверки для фиксации контрольных показаний. Это необходимо для обеспечения точности расчётов оплаты.

Реклама. ООО «Газпром межрегионгаз Псков». ИНН 6027059228.

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