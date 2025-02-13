Храм Архангела Михаила в Дно приглашает на концерт в честь Сретения

14:21, 13 февраля 2025, ПАИ

15 февраля, в праздник Сретения Господня, в 14:00 приход храма Архангела Михаила в Дно приглашает молодежь на праздничный концерт, сообщили ПАИ в Псковской епархии.

Концерт состоится в доме причта храма Святых Царственных Страстотерпцев. Перед слушателями выступят воспитанники воскресной школы храма Архангела Михаила, танцевальный ансамбль «Контраст», вокальная группа «Кантилена», Валерия Скипидарова и другие артисты.

В день Сретения христиане вспоминают события из Евангелия апостола Луки, в которых рассказывается, как Иосиф и Дева Мария на сороковой день после рождения Иисуса Христа принесли младенца в храм в Иерусалиме для посвящения первенца Богу. Также Богородица должна была пройти положенный обряд очищения, хотя и не нуждалась в нем, но исполняла все положенное.

Сретение на славянском языке означает встреча. В Евангелии говорится, что в храме младенец Иисус был встречен праведным старцем Симеоном. Происшедшее событие указывает на встречу Ветхого и Нового Завета, древнего мира и христианства.

По церковному преданию, в III веке до Рождества Христова Симеон был одним из 70 переводчиков Библии с еврейского на греческий язык для Александрийской библиотеки. При переводе Книги пророка Исаии его смутило, что «дева родит Сына и нарекут ему имя Еммануил», то есть с нами Бог. Симеон хотел написать «жена родит», но его остановил ангел, который предрек ему жить до тех пор, пока он сам не увидит Деву Марию и младенца Христа. Считается, что праведник прожил более 360 лет. Симеон в тот день пришел в иерусалимский храм, взял Богомладенца на руки и произнес пророческие слова, которые вошли в богослужение христиан: «ныне отпускаешь раба твоего, Владыко, по слову Твоему с миром, ибо видели очи мои спасение Твоё, которое Ты уготовал пред лицем всех народов».