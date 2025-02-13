У футболиста из Китая диагностировали смерть мозга после удара коленом

17:21, 13 февраля 2025, ПАИ

Китайскому футболисту Го Цзясюаню, выступающему за молодёжную команду пекинского клуба «Бэйцзин Гоань», диагностировали смерть мозга после травмы, полученной в результате удара коленом. Об этом сообщает немецкое издание Bild.

Инцидент произошёл во время контрольного матча. Брат футболиста опубликовал заявление в китайской соцсети: «У него мёртвый мозг, шансов выжить мало». Родственник пострадавшего добавил, что его брат находится в состоянии клинической смерти.

Го Цзясюаню 18 лет, за молодёжную команду «Бэйцзин Гоань» он выступает с 2023 года. Ранее игрок участвовал в проекте мюнхенской «Баварии» по поиску и развитию молодых футболистов.

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