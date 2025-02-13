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Спорт

Украинский футболист отказался пожать руку российскому полузащитнику: депутат Госдумы назвал причину

Украинский вратарь Анатолий Трубин, выступающий за португальскую «Бенфику», отказался пожать руку российскому полузащитнику «Монако» Александру Головину перед матчем плей-офф Лиги чемпионов. Причиной такого поведения стал страх возможного наказания на родине футболиста, сказал РИА Новости заместитель председателя комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

В первой игре плей-офф Лиги чемпионов «Монако» дома уступил «Бенфике» – 0:1. Во время традиционного ритуала рукопожатий перед матчем Трубин проигнорировал Головина, не подав ему руки. В ноябре команды уже встречались в Монако в рамках группового этапа Лиги чемпионов. Тогда Головин попытался пожать руку украинскому голкиперу, но Трубин также отказался от рукопожатия.

Депутат Свищев считает, что отказ украинского спортсмена пожимать руку российскому игроку связан исключительно со страхом. По его словам, украинских атлетов запугали до такой степени, что они боятся даже смотреть в сторону не только российских спортсменов, но и обычных граждан России.

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