Федерация футбола Пскова приглашает принять участие в турнире по мини-футболу в формате 6x6

15:09, 13 февраля 2025, ПАИ

Федерация футбола Пскова приглашает команды принять участие в чемпионате города по мини-футболу в формате шесть на шесть. Об этом организация сообщила в своих соцсетях.

Соревнования станут отборочными для чемпионата Псковской области в этом формате, который состоится в Пскове в конце мая. Победитель регионального этапа представит регион на всероссийским турнире, который пройдёт в Санкт-Петербурге с 16 по 21 июля.

Старт псковского турнира запланирован в марте или апреле в зависимости от погодных условий. Заявочный взнос будет зависеть от количества команд и системы розыгрыша.

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