Чем теснее работаешь с людьми, тем эффективнее результат – Галина Невалённая

15:53, 13 февраля 2025, ПАИ

О том, как строится работа с избирателями, проблемах округа и его благоустройстве – в интервью с депутатом Псковской городской Думы по округу № 13 Галиной Невалённой.

– Галина Ивановна, вы уже несколько лет являетесь депутатом Псковской городской Думы. Как достигаете поставленных задач и добиваетесь результатов?

– Основная задача депутата – работа с людьми. Чем теснее работаем, тем лучшего эффекта достигаем. Но бывают, конечно, и завышенные запросы: «Вы – депутат, вам я написал наказы, вы должны обязательно их исполнить». Когда мы собираемся на встречи, понимаем, сколько у нас домов, сколько у нас дворов, где и какие стоят первоочередные задачи. Вспомним ремонт улиц Текстильной и Труда, который проходил по федеральным проектам. Жители просили и их дворы заодно включить в ремонт. Объясняли, разъясняли, что это разное финансирование, что невозможно стратегически, если ремонтируется магистраль, по которой движется общественный транспорт. Понятно, что дворы – уже следующий этап.

Согласие большинства

– Хорошо, когда жители активны!

– Именно активность и вовлечённость людей в процесс помогают достичь результата. Например, на просьбу отремонтировать двор я сделаю запрос. И получу ответ, что на благоустройство, особенно если эта земля принадлежит жителям дома, значит нужно согласие большинства, и только после того, как люди подадут заявку на это благоустройство. Просто показать пальцем на место, где нужно сделать ремонт, депутат не может.

– Но он может другое.

– Мы подсказываем, говорим, что поможем оформить все необходимые документы. Но все равно должно быть общее собрание, на котором это решается. Допустим, на улице Новосёлов у нас не с первого раза получилось, прошло несколько собраний, у жителей были разные взгляды. Всем хотелось, чтобы появилось ровное, хорошее, отремонтированное дорожное покрытие. Кто-то хотел расширить парковку, кто-то – нет, потому что тогда пришлось бы убрать деревья, которые жители там в юности посадили.

– Кому-то нужны скамеечки, кому-то – урны.

– Получается некий конфликт интересов. Но все равно пришли к единому выводу, согласились, сделали и в результате подружились. И мы этот двор и дом даже приводим в пример, когда другие сомневаются. Ещё сложнее, когда один двор объединяет несколько домов. В таких случаях споров очень много, но главное – должен быть лидер, активист, который долю проблем дома берёт на себя.

О частном секторе

– Эти проблемы характерны для всех округов, всего города. Какие присущи именно вашему?

– У нас ведь уникальный округ, в котором есть и частный сектор, и многоэтажные многоквартирные дома. Буквально недавно на улицах Труда и Герцена, когда формировали парковки, решали, выбирали по метру, как сохранить дерево и старинную клумбу, и как сделать маленькую парковку. Если говорить про большие дворы, то там все равно должно быть решение жильцов. Даже если есть конфликт интересов: у кого-то имеется машина, у кого нет.

У жителей возникают вопросы, особенно летом, которые касаются ливневой канализации, а в старых домах – по подтоплению подвалов, да и частичному разрушению фундамента. Проблема благоустройства касается практически всех домов, за исключением новых ЖК, где дома сдаются с готовыми площадками.

– А какие вопросы у жителей частного сектора? У вас же есть такой кусочек в округе.

– Перенос контейнерной площадки, опять же. Когда хозяева не согласны с таким видом из окна, скос травы возле заброшенных домов, особенно граничащих с теми, где живут люди. Или, допустим, вопросы по поводу дорожного покрытия, образования искусственных неровностей. Когда ремонтировались дороги вдоль улиц Текстильной и Труда, объезд проходил по второстепенным дорогам, которые шли через частный сектор, что создавало определенные неудобства. И что касается дорожек – вдоль дороги в частном секторе должен быть тротуар. Многие же высаживают деревья или декоративные кусты за пределы своего забора. Получается, что эти дорожки растут. Вот такие есть моменты. Но, как правило, договариваемся в подобных случаях.

Мы не прячем свои проблемы, выезжаем как планово вместе с главой администрации, так и внепланово. И фотографии, и видео, где есть проблемы, например, с подтоплением, отправляем в соответствующие инстанции.

О работе с исполнительной властью

– Как это работает?

– Руководители комитетов, заместители главы, получив сигнал от депутата, принимают его в работу.

Иногда мы даже по телефону созваниваемся или с профильным комитетом, или с профильным замом и обозначаем проблему – не обязательно это делать письменно. Но если от жителей поступило коллективное письменное обращение, то соблюдается именно такая форма с приложением документов или подтверждающих фотографий.

Все ответственно понимают, что наш Псков в целом должен развиваться. И во время выездов в округ вместе с администрацией мы выбираем самые злободневные, самые животрепещущие вопросы, потому часть может решаться в рабочем порядке. Когда уже проходит такой полномасштабный выезд, конечно, хочется акцентировать внимание на самых сложных вопросах.

– Понятно, что сразу и тут же всё решить невозможно.

– И особенно если это проблемный вопрос. «Извините, в этом году и на следующий год пока, увы», – говорят. Например, по нечётной стороне улицы Алтаева не единожды поднимали вопрос ремонта дорожного покрытия. И в этом году, просто такое счастье, именно там будут работы. Как я говорю: не стыдно посмотреть в глаза избирателям.

Мы всегда в живом диалоге и с жителями, и с администрацией города. Последние годы депутатский корпус и администрация работают как единый механизм. Все мы трудимся для того, чтобы город у нас стал лучше.