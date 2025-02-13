Сотрудника ФИФА арестовали в США, заподозрив в сексуальной связи с 14-летним мальчиком

15:36, 13 февраля 2025, ПАИ

Джек Коулз, возглавлявший отдел FIFA Sound, отвечающий за музыкальное сопровождение мероприятий и трансляций организации, был задержан в Майами по подозрению в половой связи с 14-летним мальчиком. Об этом сообщает Sky News.

По данным издания, Коулз познакомился с подростком через приложение для знакомств во время рабочей поездки в Цюрих в октябре 2024 года. Подросток якобы сообщил, что ему 16 лет.

На прошлой неделе сотрудник ФИФА вновь попытался встретиться с мальчиком и был задержан в отеле недалеко от офиса организации в Майами. Коулз находится под следствием по обвинению в поездке в США с целью вступления в сексуальные отношения с несовершеннолетним. ФИФА уже отстранила его от работы.

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