Учёные: Мировой океан теряет способность поглощать тепло

17:00, 13 февраля 2025, ПАИ

Мировой океан все хуже справляется с ролью «поглотителя» избыточного тепла из атмосферы. Данное исследование опубликовано в журнале Nature Climate Change.

По словам экспертов, за последние 40 лет морские волны жары, то есть периоды экстремально высокой температуры у поверхности моря, стали на месяц дольше, а сами тепловые аномалии держатся в воде на восемь – десять дней дольше. Это связано с изменениями в перемешивании слоёв воды, из-за чего океан всё медленнее остывает после нагрева, подчеркнули специалисты.

Учёные отметили, что снижение способности океана к поглощению тепла ведёт к учащению и усилению морских волн жары, что угрожает морским экосистемам и в конечном итоге может ускорить глобальное потепление.