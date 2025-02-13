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Культура

Выставка мелётовской стенописи откроется в Пскове

22 февраля в Приказной палате Псковского кремля начнет работать выставка «Образы мелётовской стенописи», посвященная уникальному памятнику монументальной живописи Пскова XV века. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского музея.

Церковь Успения в Мелётово в Псковском районе – памятник высокого художественного уровня, свидетельствующий о расцвете псковской монументальной живописи в середине XV века. В 2025 году исполняется 560 лет с момента росписи храма.

Мелётовские фрески. Фото: Псковский музей

«Ансамбль мелётовской стенописи создается в период падения Византийской империи и являет собой отблески византийского искусства на Северо-Западе русских земель. Роспись Успенской церкви, выполненная в технике al secco, следует византийской традиции, переработанной и осмысленной псковскими мастерами. Содержательная сторона стенописи, иконографическая программа обогащены наследием византийской литературы. Росписи мелётовского храма представлены особой манерой письма и редкими сюжетами древнехристианской литературы. Наиболее известными являются композиции: «Христос несет на плечах благоразумного разбойника в рай», «Аит-скоморох», «Единорог», «Птица Неясыть», – рассказали в музее.

Мелётовские фрески были сохранены художниками-реставраторами, а образы стенописи отражены в работах художников-копиистов А. Н. Овчинникова, А. К. Крылова, В. Н. Гусева и других. Копии отражают иконографию, колорит и сохранность фресок, состав красок.

Выставка будет действовать в Приказной палате (Кремль, 4).

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