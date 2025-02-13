Чемпионат Псковской области по гиревому спорту пройдёт 5 марта

17:03, 13 февраля 2025, ПАИ

Чемпионат Псковской области по гиревому спорту пройдёт в спорткомплексе «Писковичи» 5 марта, сообщили ПАИ в Федерации гиревого спорта Псковской области.

К участию в соревнованиях допускаются мужчины 18 лет и старше, имеющие базовую физическую подготовку. Состязания проводятся в дисциплине «классическое двоеборье» в весовых категориях 63, 68, 73, 78, 85, 95 и свыше 95 килограммов среди мужчин с гирями 24 килограмма.

Победителей и призёров во всех весовых категориях наградят дипломами и медалями, а победителям вручат кубки.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».