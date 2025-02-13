Остатки пестицидов нашли в 65 пробах овощей в Псковской области за год

15:57, 13 февраля 2025, ПАИ

Остаточные следы пестицидов нашли сотрудники Роспотребнадзора в Псковской области в 65 пробах импортируемых овощей в 2024 году. Об этом ПАИ сообщили в управлении Роспотребнадзора по региону.

Всего сотрудники ведомства проверили 121 объект по реализации плодоовощной продукции в Псковской области. В Центре гигиены и эпидемиологии в регионе исследовали более 390 проб плодов, бахчевых культур, овощей, орехов, в том числе 138 проб импортируемой продукции.

1,7% из общего числа не соответствовали установленным требованиям. В исследованных образцах специалисты не обнаружили превышения гигиенических нормативов по содержанию токсичных элементов, радионуклидов и генно-модифицированных организмов (ГМО), подчеркнули в ведомстве.

Наиболее распространенные нарушения законодательства связаны с отсутствием маркировок, а также с неправильными условиями хранения. В результате проверок с продажи сняли две партии плодоовощной продукции общим объемом 5,36 кг.