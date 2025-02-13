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Общество

Подрядчика включили в реестр недобросовестных за срыв капремонта в псковском бизнес-инкубаторе

ООО «Норд-Групп» включили в реестр недобросовестных подрядчиков за срыв капремонта в псковском бизнес-инкубаторе, сообщили ПАИ в пресс-службе УФАС России по Псковской области.

Региональное управление рассмотрело документы, направленные псковским бизнес-инкубатором для включения в реестр недобросовестных поставщиков ООО «Норд-Групп», в связи с невыполнением контракта по капитальному ремонту помещения.

По словам заказчика, с момента заключения контракта ООО «Норд-Групп» выполнило только часть демонтажных работ, а затем подрядчик перестал выходить на связь.

На рассмотрении дела представители «Норд-Групп» не присутствовали, письменных пояснений по обстоятельствам дела не предоставили.

Комиссия пришла к выводу, что подрядчик не исполнил принятых на себя обязательств, что свидетельствует о недобросовестности общества.

Таким образом, ООО «Норд-Групп» включили в реестр недобросовестных подрядчиков на два года.

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