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Общество

Перебои в работе телевидения могут возникнуть у россиян с 18 февраля

Перебои в работе ТВ из-за кратковременных помех при телеприеме, вызванных сезонной солнечной интерференцией, могут возникнуть с 18 февраля по 15 марта. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Российскую телевизионную и радиовещательную сеть.

«Два раза в год, весной и осенью, солнце пересекает экватор, над которым на геостационарной орбите работают спутники связи. Мощное солнечное излучение накладывается на телесигнал со спутника и может ослабить его», – говорится в сообщении.

Технологии РТРС обезвредят воздействие интерференции и сделают ее незаметной для большей части телезрителей.

Сообщается, что иногда интерференция приводит к полному пропаданию картинки, ее россыпи и заморозке. Чаще всего продолжительность помех не более нескольких минут, реже – полутора часов.

Рекомендуется перезагрузить телевизор в случае сбоя или запустить в меню автопоиск каналов, если первый вариант не сработал.

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