Жёлтая карточка в подарок: в Англии футболиста обвиняют в организации ставок на свои нарушения

17:17, 13 февраля 2025, ПАИ

Футболист лондонского «Вест Хэма» и сборной Бразилии Лукас Пакета оказался в центре скандала, связанного с подозрениями в нечестной игре. По данным Daily Mail, полузащитник намеренно получал жёлтые карточки, чтобы его брат Матеус мог делать ставки на эти события.

Издание раскрыло подробности расследования, которое ведётся в отношении 27-летнего Пакеты бразильской специальной комиссией по азартным играм. Параллельно расследование проводит Футбольная ассоциация Англии. Футболисту грозит пожизненная дисквалификация.

Пакета подозревается в преднамеренном получении жёлтых карточек как минимум в четырёх матчах. Согласно материалам расследования, в одном из разговоров с агентом Пакета упомянул, что хочет сделать «подарок» на день рождения своему брату. Этим подарком стала жёлтая карточка, которую он получил в матче с «Астон Виллой» весной 2023 года. Предполагается, что брат футболиста мог поставить на это событие и выиграть.

Сам футболист отрицает все обвинения. Он перешёл в «Вест Хэм» летом 2022 года. До этого выступал за бразильский «Фламенго», а также «Милан» и «Марсель».

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