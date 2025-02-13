Самые подорожавшие продукты назвали в Псковской области

16:53, 13 февраля 2025, ПАИ

Самые подорожавшие с 3 по 10 февраля продукты в Псковской области назвали ПАИ в пресс-службе Псковстата.

Так, подсолнечное масло подорожало на 7,05 %, свежие огурцы – на 3,58 %, вермишель и овощные консервы для детского питания – на 3,1 %, колбаса полукопчёная и варёно-копчёная – на 2,68 %, мясные консервы для детского питания – на 2,64 %, сосиски и сардельки – на 1,83 %, печенье – на 1,76 %, хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной – на 1,69 %, репчатый лук – на 1,33 % и варёная колбаса – на 1,23 %.

Напомним, что за год хлеб подорожал почти на 16 %. Эксперты связывают это с потерей интереса аграриев к ржи и снижением сборов её урожаев.