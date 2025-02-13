Как прийти в здоровую форму, рассказали псковичам
Что делать для того, чтобы не заболеть и прийти в здоровую форму, рассказали псковичам. Об этом сообщается в группе управления лекарственного и медицинского обеспечения Псковской области в соцсети «ВКонтакте».
Жителям региона порекомендовали проходить профилактический осмотр и диспансеризацию на постоянной основе, соблюдать сбалансированное питание и есть 400 грамм овощей и фруктов в день. Кроме того, сотрудники управления призвали псковичей пить больше воды, гулять на свежем воздухе, соблюдать режим сна и отказаться от гаджетов за час до сна.
Также важно контролировать давление и вес, подчеркнули специалисты.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
13 февраля 2025
В Великих Луках прошёл турнир по футзалу среди учреждений УИС Псковской области, посвящённый памяти Алексея Ширяева