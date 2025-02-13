Завершился групповой этап чемпионата Пскова по баскетболу

16:57, 13 февраля 2025, ПАИ

Подведены итоги группового этапа чемпионата Пскова по баскетболу, игры которого проходят в Доме спорта. Об этом ПАИ сообщили в городской федерации баскетбола.

В соревнованиях среди мужчин участвуют 11 команд, которые поделили на две подгруппы.

В первой подгруппе абсолютным лидером, одержав пять побед в пяти играх, оказался коллектив «Псковские барсы». На втором месте с одним поражением – «Абсолютное Динамо», а замкнула лидирующую тройку команда колледжа ПсковГУ.

«Политех» одержал все победы и вышел с первого места из другой подгруппы. На втором месте здесь «Дно», а замыкает тройку команда «Викинг».

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