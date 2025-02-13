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Культура

Чтения памяти Гейченко начнутся завтра в Пушкинском заповеднике

XXVIII Февральские чтения памяти С. С. Гейченко пройдут в Пушкинском заповеднике. Они стартуют завтра, 14 февраля, и продлятся до 15-го числа. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе культурного учреждения.

Чтения станут площадкой для обсуждения роли музеев в переломные моменты истории, сохранения культурного наследия и передачи духовного достояния будущим поколениям.

Чтения, получившие название «…Метелям не задуть свечу» по строке из стихотворения Давида Самойлова, приурочены к 200-летию пребывания Пушкина в михайловской ссылке и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Среди тем для обсуждения: история Пушкинского заповедника, деятельность С. С. Гейченко, судьба музейных ценностей в годы войны, возрождение музеев в послевоенный период и другие актуальные вопросы.

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