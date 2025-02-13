Самые подешевевшие продукты назвали в Псковской области

17:43, 13 февраля 2025, ПАИ

Самые подешевевшие с 3 по 10 февраля продукты в Псковской области назвали ПАИ в пресс-службе Псковстата.

Так, крупа гречневая ядрица подешевела на 3,35 %, свежие помидоры – на 3,29 %, макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта – на 2,72 %, яблоки – на 2,34 %, столовая свёкла – на 2,21 %, пшено – на 1,97 %, фруктово-ягодные консервы для детского питания – на 1,78 %, капуста белокочанная свежая – на 1,64 %, соль поваренная пищевая – на 1,53 %, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов – на 1,11 %, а пшеничная мука – на 0,99 %.

Ранее псковичам рассказали, что самым подорожавшим продуктом оказалось растительное масло – его ценник взлетел на 7,05 %.