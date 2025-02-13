Стали известны соперники сборной России по футболу на ближайшие товарищеские матчи
Стали известны соперники сборной России по футболу на ближайшие товарищеские матчи, сообщает пресс-служба национальной команды.
В марте у сборной России состоится домашний матч со сборной Замбии, которая идёт на 87-м месте в рейтинге ФИФА. 6 июня у сборной России запланирована домашняя игра с командой Нигерии, которая располагается на 44-м месте в топе. 10 июня российские футболисты отправятся на товарищескую игру в Белоруссию с местной национальной командой.
Отметим, что сборная России в прошлом году одержала победы во всех шести товарищеских матчах с общей разницей мячей 34:0.
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