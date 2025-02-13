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Культура

Выставка книжных обложек, выполненных Бакстом, Бенуа, Кустодиевым, откроется в Пушкинских Горах

Сотрудники отдела экспозиционной и выставочной деятельности Государственного Пушкинского заповедника завершают работу над подготовкой нового проекта, рассказали ПАИ в учреждении. Уже с 15 февраля вниманию посетителей музея-заповедника «Михайловское» будет предложена выставка «Книжная обложка в творчестве художников объединения «Мир искусства».

Репродукция предоставлена музеем-заповедником «Михайловское»

Экспонаты для новой выставки прибыли в Святогорье из Новгородского государственного музея-заповедника. Среди них работы, выполненные Иваном Билибиным, Александром Бенуа, Борисом Кустодиевым, Львом Бакстом, Евгением Лансере, Константином Сомовым, Георгием Нарбутом, Сергеем Чехониным, – всего 14 громких имён.

«В экспозиции, где представлены образцы обложек 1907–1927 годов, можно проследить, как меняется язык этого элемента оформления книги, – отметили в музее. – В самые тяжелые для страны 1918–1921 годы издания немногочисленных книг отличаются особой утонченностью, по инерции отражая художественные вкусы предшествующей эпохи. Постепенно язык обложки становится проще, доступней для новой аудитории, на которую были рассчитаны основные массовые издания. При этом он не становится менее интересным».

Выставка «Книжная обложка в творчестве художников объединения «Мир искусства» будет работать в Научно-культурном центре Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» (Пушкинские Горы, бульвар Гейченко, 1) до 10 июня. Возрастная рекомендация для посетителей – 6+.

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