Товарищеские матчи сборной России учтут в рейтинге ФИФА

17:56, 13 февраля 2025, ПАИ

Товарищеские матчи сборной России по футболу в этом году учтут в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

В планах на ближайшее время у национальной сборной запланировано три международных матча. Встреча со сборной Замбии пройдёт в начале весны в Москве, 6 июня российские футболисты сыграют дома с нигерийцами, а 10 июня сборная на выезде проведёт матч с командой Белоруссии.

В прошлом году Россия провела шесть товарищеских матчей и во всех одержала победу, а самая крупная – над сборной Брунея со счётом 11:0.

Отметим, что три года назад россиян отстранили от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.

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