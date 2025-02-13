Что может лишить пенсионеров льгот на оплату ЖКУ, рассказал юрист

19:05, 13 февраля 2025, ПАИ

Наличие банковского вклада может лишить пенсионера права на льготы при оплате жилищно-коммунальных услуг, пишет агентство «Прайм» со ссылкой на старшего управляющего партнёра юридической компании PG Partners Полину Гусятникову.

Чтобы поддержка предоставлялась только нуждающимся, при начислении большого количества социальных выплат и льгот используется принцип учёта дохода, который подразумевает учёт не только пенсии или заработной платы, но и проценты от банковских вкладов, объяснила юрист.

«Банковский вклад может стать препятствием для получения субсидий. Проценты по вкладу учитываются как доход, и если они превышают установленные лимиты, пенсионер может лишиться права на льготу», – подчеркнула Гусятникова.

Согласно текущему законодательству, если оплата ЖКУ составляет 22 % от бюджета семьи, государство предоставляет льготы. Однако регионы вправе сами установить планку расходов и определить выплату компенсации, которая рассчитывается исходя из совокупного дохода семьи, площади жилого помещения и региональных расценок оплаты ЖКУ.