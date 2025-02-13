В чём опасность кредита под залог жилья, объяснил эксперт

19:59, 13 февраля 2025, ПАИ

Кредиты под залог недвижимости становятся всё более популярными среди россиян для формирования первоначального взноса по ипотеке. Однако в этой ситуации есть возможные риски, пишет «АиФ» со ссылкой на кредитного брокера Дмитрия Ракута.

Подобные займы пользуются спросом, так как ставки по ним ниже, чем по потребительским кредитам, – 28–30 % против 40–50 %, отметил он. Однако заёмщикам придётся заложить своё или чужое жильё, что может привести к выплате сразу двух кредитов.

Ракута не рекомендует использовать эту схему, так как банки оценивают квартиры только на 60 % от рыночной стоимости, а это может негативно сказаться на кредитной истории клиента. В случае отказа в ипотеке из-за высокой финансовой нагрузки заёмщик рискует потерять заложенное имущество, обратил внимание эксперт.

В качестве более безопасного способа получения средств на первоначальный взнос брокер предлагает рассмотреть продажу ненужной недвижимости и использование вкладов с процентами 20–22 % годовых. Это позволит избежать серьёзных финансовых рисков и сохранить жильё, отметил он.