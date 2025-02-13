В Великих Луках прошёл турнир по футзалу среди учреждений УИС Псковской области, посвящённый памяти Алексея Ширяева

18:23, 13 февраля 2025, ПАИ

Ежегодный турнир по футзалу среди команд учреждений, подведомственных УФСИН России по Псковской области, прошёл в спортивном комплексе Великолукской государственной академии физической культуры и спорта. Соревнования были посвящены памяти Героя России Алексея Ширяева – погибшего в 2000-м году в Чечне сотрудника ОСН «Зубр», чьё мужество и преданность Родине стали примером для многих. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

Из восьми сборных, принимающих участие в соревнованиях и условно поделенных на южную и северную лиги, путёвки в финал получили по две команды из каждого направления. Юг представили великолукские подразделения СИЗО-2 и ИЦ-1, север – команда аппарата управления и отдела по конвоированию. Полуфинальные и финальные игры прошли в Великих Луках.

По результатам жеребьёвки полуфинальных пар сборная аппарата управления встретилась с СИЗО-2, одержав победу со счётом 10:3, отдел по конвоированию с отрывом в пять голов обыграл команду ИЦ-1, итог матча – 6:1. В поединке за третье место сошлись представители южной лиги – СИЗО-2 и ИЦ-1. Победителем встречи и бронзовым призёром состязания стала команда СИЗО-2 (6:1).

В решающей схватке за золото спортсмены аппарата управления уступили лидерство отделу по конвоированию. Матч завершился со счётом 3:2.

По окончании состязания состоялось торжественное закрытие чемпионата и церемония награждения, где были определены не только командные места, но и личные достижения. Так, лучшим защитником признан Александр Васильев (СИЗО-1), нападающим – Олег Левин-Лейн (аппарат управления), вратарём – Максим Никифоров (СИЗО-2). В номинации «Лучший игрок турнира» абсолютным лидером признан Кирилл Рудаков (отдел по конвоированию). Кроме того, Александр Васильев и Кирилл Рудаков отмечены почётными грамотами директора ФСИН России.

Награды вручил заместитель начальника УФСИН России по Псковской области Игорь Кучмук. Он выразил благодарность участникам и гостям турнира, подчеркнув, что такие мероприятия способствуют укреплению корпоративного духа и популяризации здорового образа жизни среди сотрудников. Турнир памяти Героя России Алексея Ширяева стал ещё одним шагом в сохранении традиций и чествовании тех, кто посвятил свою жизнь служению Отечеству.

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