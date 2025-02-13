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Общество

Пекарь-технолог назвал самый полезный вид хлеба

Хлеб, приготовленный на дрожжах, отличается от хлеба на закваске более быстрым процессом приготовления, но при этом он менее полезен для здоровья. Об этом рассказал пекарь-технолог Максим Едлин в интервью радио Sputnik.

По словам Максима Едлина, при приготовлении хлеба на дрожжах тесто ферментируется не самым оптимальным образом – это происходит быстро, по ускоренной технологии. Хлеб на закваске требует больше времени для приготовления, но при этом он полезнее, поскольку чем дольше происходит ферментация, тем лучше усваиваются все микроэлементы и макроэлементы, содержащиеся в муке.

Он также подчеркнул, что ржаной хлеб не стоит готовить без использования закваски. По его словам, все полезные вещества, содержащиеся в муке, не будут усвоены организмом, если не использовать закваску.

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