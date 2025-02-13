Пекарь-технолог назвал самый полезный вид хлеба

19:09, 13 февраля 2025, ПАИ

Хлеб, приготовленный на дрожжах, отличается от хлеба на закваске более быстрым процессом приготовления, но при этом он менее полезен для здоровья. Об этом рассказал пекарь-технолог Максим Едлин в интервью радио Sputnik.

По словам Максима Едлина, при приготовлении хлеба на дрожжах тесто ферментируется не самым оптимальным образом – это происходит быстро, по ускоренной технологии. Хлеб на закваске требует больше времени для приготовления, но при этом он полезнее, поскольку чем дольше происходит ферментация, тем лучше усваиваются все микроэлементы и макроэлементы, содержащиеся в муке.

Он также подчеркнул, что ржаной хлеб не стоит готовить без использования закваски. По его словам, все полезные вещества, содержащиеся в муке, не будут усвоены организмом, если не использовать закваску.