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Общество

Год защитника Отечества торжественно открыли в Гдовском районе

В торжественной обстановке в администрации Гдовского района был открыт Год защитника Отечества и были вручены памятные медали ветеранам. Об этом пишет районная газета «Гдовская заря».

С приветственным адресом от имени главы Гдовского района Ивана Мешкова выступил его заместитель Владимир Журавлёв.

«Мы с гордостью и трепетом отмечаем подвиг наших ветеранов, которые отдали всё ради мирного будущего нашей страны. По поручению президента России Владимира Владимировича Путина разрешите вручить вам эти памятные награды. А обладатели наград – прекрасные женщины – сидят в почётном первом ряду. Юбилейную медаль из рук заместителя главы Владимира Журавлева и начальника территориального отдела Гдовского района комитета по социальной защите Псковской области Татьяны Ломаковой получили бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей Валентина Андреевна Иванова, Екатерина Ивановна Иванова, Галина Дмитриевна Комиссарова и Валентина Петровна Манзырева. Также памятные медали вручили Зинаиде Ивановне Кохович и Зое Фёдоровне Сорокиной», – отметил Владимир Журавлёв.

В этот день говорили и о преемственности поколений. О том, как внуки и правнуки ветеранов, как и их деды, вышли на поля сражений в рамках специальной военной операции, рассказал социальный координатор государственного фонда «Защитники Отечества» Владимир Макарчук. О важности сохранения памяти для будущих поколений говорила председатель районного совета ветеранов Вера Кабанова. Прозвучали в ходе мероприятия и песни военных лет под аккомпанемент педагога музыкальной школы Алексея Кузьмина, которые пели все хором.

Напомним, что первым в муниципалитете юбилейную медаль «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов» получил ветеран войны Алексей Сидорович Соколов. Всего в Гдовском районе проживает 42 человека, которые получат такие награды. Часть земляков по состоянию здоровья не смогли присутствовать на праздничном мероприятии, поэтому медали они получат на дому.

Ранее сообщалось, что 11 февраля в Дедовичском районе состоялось торжественное мероприятие, посвящённое открытию Года защитника Отечества.

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