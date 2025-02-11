В Дедовичском районе торжественно открыли Год защитника Отечества

22:09, 11 февраля 2025, ПАИ

11 февраля в Дедовичском районе состоялось торжественное мероприятие, посвящённое открытию Года защитника Отечества. Об этом пишет районная газета «Коммуна».

В зале районного центра досуга собрались представители власти, ветеранских организаций, школьники – участники юнармейского движения, ветераны СВО, их семьи, поисковые отряды, представители организаций и предприятий района.

Ранее сообщалось, что Год защитника Отечества торжественно открыли в Тямше Псковского района.