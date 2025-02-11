В Дедовичском районе торжественно открыли Год защитника Отечества
11 февраля в Дедовичском районе состоялось торжественное мероприятие, посвящённое открытию Года защитника Отечества. Об этом пишет районная газета «Коммуна».
В зале районного центра досуга собрались представители власти, ветеранских организаций, школьники – участники юнармейского движения, ветераны СВО, их семьи, поисковые отряды, представители организаций и предприятий района.
Ранее сообщалось, что Год защитника Отечества торжественно открыли в Тямше Псковского района.
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