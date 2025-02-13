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Усвятские «доброполчаночки» плетут маскировочные сети, делают блиндажные свечи, собирают гумпомощь

Активисты Церковищенского клуба-библиотеки в Усвятском районе мастерят маскировочные сети, делают блиндажные свечи, собирают гуманитарную помощь. Об этом пишет районная газета «Новая жизнь».

Фото здесь и далее: газета «Новая жизнь»

«Доброполчаночки» – так называет культорганизатор Церковищенского клуба-библиотеки Светлана Банифатьева женщин, которые на постоянной основе приходят в Церковищенский Дом фольклора.

Помогают и мужчины, которые облегчают труд женщин, придумывая разные приспособления для работы. Например, для нарезки узких лент.

«Нам нужны ленты по 20 сантиметров. Бухта у нас идёт 500 метров. Мы на этот станочек её наматываем и разрезаем. И получается сразу несколько лент, не надо по одной отрезать. Но это, когда лента пять сантиметров шириной, а тут нам из штаба от Александра Козловского прислали бухту шириной сорок сантиметров. Это получается, её надо разрезать вначале на 8 пятисантиметровых лент по всей длине. Вначале у меня был ступор — как это сделать? Потом мужу об этом рассказала, намёк дала. И сама уехала на учёбу по оказанию первой помощи. В воскресенье уже вдвоем приспособление сделали. Он сбил каркас, закрепил бобину с лентой и семь лезвий от строительных ножей. Ленту тянешь и она сразу же режется на восемь ленточек. Как то так, в общем голь на выдумки мудра. Очень эти приспособления выручают доброполчаночек», – отметила Светлана Банифатьева.

Ранее сообщалось, в муниципалитетах Псковской области продолжается сбор посылок для земляков, находящихся на передовой.

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