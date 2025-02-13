Память архимандрита Павла (Кравца) почтили в Дедовичах

22:49, 13 февраля 2025, ПАИ

Заупокойные богослужения в память об архимандрите Павле (Кравце) прошли в храме Покрова Пресвятой Богородицы в Дедовичах, сообщили ПАИ в Псковской епархии.

Литургию и панихиду по отцу Павлу возглавил благочинный Порховского церковного округа иерей Виктор Шелухов 10 февраля. Ему сослужили настоятель Покровского храма протоиерей Димитрий Васильев и настоятель храма Боголюбской Иконы Пресвятой Богородицы в Дедовичах иерей Михаил Барулин.

Затем на месте погребения батюшки у часовни с южной стороны Покровского храма была проведена заупокойная лития.

Ранее сообщалось, что в 2025 году, в год 160-летия со дня рождения и столетия со дня смерти святителя Тихона, патриарха Московского и всея Руси, Псковская митрополия готовит большое число мероприятий.