Стали известны главные мероприятия Псковской митрополии в честь патриарха Тихона

13:10, 07 февраля 2025, ПАИ

В 2025 году, в год 160-летия со дня рождения и столетия со дня смерти святителя Тихона, патриарха Московского и всея Руси, Псковская митрополия готовит большое число мероприятий.

В Псковской области при содействии прихода храма Новомучеников и Исповедников в Бутово в Великих Луках, Пушкинских Горах, Невеле и Пскове пройдет выставка «Русская Голгофа». В мае запланировано проведение музыкального фестиваля духовной музыки, посвященного святителю Тихону. Напомним, летом в Псковском кремле пройдет фестиваль имени Гривского, который также будет посвящен патриарху Тихону.

В мае на родину патриарха, в деревню Клин (Куньинский район), состоится принесение мощей святителя Тихона. Там же планируется открыть дом-музей патриарха Тихона. В августе мощи святителя будут на несколько дней принесены в Псков.

В честь святителя Тихона в 2025 году пройдет большой крестный ход через места, связанные с жизнью и служением патриарха: погост Клин – Торопец – Псков – Санкт-Петербург – Ярославль – Москва.

Это только часть запланированных мероприятий, отметили в Псковской епархии. Даты их проведения будут уточняться.

Патриарх Тихон (в миру Василий Беллавин) родился в 1865 году в погосте Клин Торопецкого уезда (ныне деревня в Куньинском районе Псковской области) в семье священника. Окончив курс Торопецкого духовного училища, он поступил в Псковскую духовную семинарию, а по её окончании – в Петербургскую духовную академию, из которой выпустился в 1888 году.

После академии он 3,5 года преподавал догматику, нравственное богословие и французский язык в Псковской духовной семинарии. В 1891 году молодой учитель принял постриг с именем святителя Тихона Задонского. В 1905 году епископ Тихон возведён в сан архиепископа. В 1907 году назначен на Ярославскую кафедру. В 1914 году высшее церковное начальство назначило его архиепископом Виленским и Литовским, а 23 июня 1917 года архиепископ Тихон избирается на Московскую кафедру с возведением в сан митрополита. 15 августа 1917 года, в праздник Успения Пресвятой Богородицы, открылся Всероссийский Поместный Собор, восстановивший патриаршество. Интронизация нового патриарха совершена в Успенском соборе Кремля 21 ноября. Патриарх Тихон скончался 25 марта 1925 года. В 1989 году Архиерейским Собором Русской православной церкви святитель Тихон, патриарх Московский и всея Руси, причислен к лику святых. Через 67 лет со дня кончины Тихона, 22 февраля 1992 года, были обретены его мощи, которые покоятся в большом соборе Донского монастыря.