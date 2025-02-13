Российские учёные обнаружили бактерию, связанную с депрессивным состоянием

22:58, 13 февраля 2025, ПАИ

В ходе исследования микробиоты кишечника у людей с депрессией учёные из лаборатории генетики микроорганизмов Института общей генетики имени Н. И. Вавилова РАН выявили бактерию, которая может указывать на наличие депрессивного расстройства. Об этом 13 февраля рассказала руководитель проекта и старший научный сотрудник Ольга Аверина в интервью изданию «Газета.Ru».

Микрофлора кишечника не только влияет на работу желудочно-кишечного тракта, но и стимулирует развитие центральной нервной системы в период внутриутробного развития, взаимодействуя с высшими нервными центрами. Это может приводить к различным патологиям, включая депрессию и когнитивные расстройства.

Исследование было направлено на изучение изменений состава и функций микробиоты кишечника у людей с клинической формой депрессии разных степеней тяжести по сравнению с микробиотой здоровых людей. Целью было определить бактериальные гены, которые могут служить биомаркерами, для разработки методов диагностики и поиска антидепрессантов.

В результате сравнения микробиоты у людей с депрессией были обнаружены нарушения, включая снижение количества полезных бактерий F. prausnitzii, которые производят масляную кислоту. Учёный отметила, что этот вид бактерий может служить индикатором различных воспалительных заболеваний кишечника.