В МВД предупредили о фейковых уведомлениях от трудовой инспекции

23:57, 13 февраля 2025, ПАИ

В МВД России сообщил о новой схеме мошенничества. Предупреждение о фактах мошенничества опубликовал телеграм-канал управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России.

Злоумышленники выдают себя за сотрудников инспекции труда и отправляют организациям и предприятиям поддельные уведомления о якобы выявленных признаках теневой занятости. В письмах они требуют предоставить документы и угрожают выездной проверкой.

После этого мошенники требуют от организации выплатить «госпошлину» по QR-коду, чтобы получить более подробную информацию. Таким образом, деньги попадают в руки злоумышленников.

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