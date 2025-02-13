В МВД предупредили о фейковых уведомлениях от трудовой инспекции
В МВД России сообщил о новой схеме мошенничества. Предупреждение о фактах мошенничества опубликовал телеграм-канал управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России.
Злоумышленники выдают себя за сотрудников инспекции труда и отправляют организациям и предприятиям поддельные уведомления о якобы выявленных признаках теневой занятости. В письмах они требуют предоставить документы и угрожают выездной проверкой.
После этого мошенники требуют от организации выплатить «госпошлину» по QR-коду, чтобы получить более подробную информацию. Таким образом, деньги попадают в руки злоумышленников.
Ранее сообщалось, сколько зарабатывают в аграрном секторе Псковской области.
И. о. главврача Печорской районной больницы рассказал о ходе реконструкции медучреждения
Усвятские «доброполчаночки» плетут маскировочные сети, делают блиндажные свечи, собирают гумпомощь