Стало известно, сколько зарабатывают в аграрном секторе Псковской области

12:14, 12 февраля 2025, ПАИ

Среднемесячная зарплата в аграрном секторе Псковской области за январь–ноябрь 2024 года составила 50 274 рубля, сообщил председатель регионального комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Николай Романов во время мероприятия по подведению итогов работы за 2024 год сегодня, 12 февраля, передаёт корреспондент ПАИ.

«Это 94,5 % к среднеобластному уровню. Я считаю, высокая зарплата, она выросла на 35 % по сравнению с 2023 годом. Спасибо большое руководителям, что нашли такую возможность поддержать своих работников», – сказал Николай Романов.

Ранее сообщалось, что в Псковской области за 2024 год произвели более 230 тысяч тонн молока и собрали свыше 130 тысяч тонн картофеля.