Лекарство от мигрени теперь можно подобрать по слезам пациента

08:30, 14 февраля 2025, ПАИ

Лекарство от мигрени теперь можно подобрать по слезам пациента, пишет газета «Известия».

Новая технология позволяет систематизировать мигрень и определить специфическую терапию для каждого пациента. «Сейчас, чтобы выяснить, поможет ли лечение пациенту, врач назначает пробный трехмесячный курс дорогостоящих препаратов. Наша тест-система станет альтернативой: она позволит избежать ненужных трат и получить нужную терапию за 10 минут», — рассказал врач-ординатор кафедры нервных болезней института профессионального образования Сеченовского университета Вячеслав Новиков.

Разработка представляет собой тест-систему, которая предоставляет рекомендации после определения уровня CGRP-белка — маркера боли в слезной жидкости. Она состоит из тест-полоски, корпуса и плашки для сбора материала.