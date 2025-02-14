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Общество

Лекарство от мигрени теперь можно подобрать по слезам пациента

Лекарство от мигрени теперь можно подобрать по слезам пациента, пишет газета «Известия».

Фото: ПАИ

Новая технология позволяет систематизировать мигрень и определить специфическую терапию для каждого пациента. «Сейчас, чтобы выяснить, поможет ли лечение пациенту, врач назначает пробный трехмесячный курс дорогостоящих препаратов. Наша тест-система станет альтернативой: она позволит избежать ненужных трат и получить нужную терапию за 10 минут», — рассказал врач-ординатор кафедры нервных болезней института профессионального образования Сеченовского университета Вячеслав Новиков.

Разработка представляет собой тест-систему, которая предоставляет рекомендации после определения уровня CGRP-белка — маркера боли в слезной жидкости. Она состоит из тест-полоски, корпуса и плашки для сбора материала.

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