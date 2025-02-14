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Общество

В УФСИН России по Псковской области назначен новый руководитель

Врио директора Федеральной службы исполнения наказаний генерал-лейтенант внутренней службы Александр Розин представил губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову, руководству региональных органов исполнительной власти, представителям правоохранительных структур и личному составу УФСИН России по Псковской области полковника внутренней службы Виктора Леонова, назначенного на должность начальника УФСИН России по Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

Виктор Леонов. Фото: УФСИН России по Псковской области

Виктор Леонов начал службу в уголовно-исполнительной системе в 1994 году, получил разносторонний опыт, работая в оперативно-режимных, воспитательных и кадровых подразделениях, более 20 лет трудился на руководящих должностях в исправительном учреждении и аппарате УФСИН, в том числе более 7 лет работал первым заместителем начальника территориального органа.

«Убежден, что имеющийся жизненный и профессиональный опыт позволит Виктору Владимировичу обеспечить эффективную работу пенитенциарной системы региона теперь уже в статусе руководителя», – сказал врио директора ФСИН России.

В своем выступлении Александр Розин остановился на вопросах оперативно-служебной деятельности УФСИН, требующих дополнительного внимания и контроля.

Отдельно врио директора ФСИН России отметил важность создания надлежащих условий для обеспечения полезной занятости осужденных. Перспективная реализация этого направления может быть нацелена на выполнение региональных и государственных задач, в том числе в интересах оборонно-промышленного комплекса страны.

Александр Розин обсудил с Михаилом Ведерниковым увеличение количества мест для исполнения такого вида наказания, как принудительные работы, развитие сотрудничества в рамках реализации положений Федерального закона «О пробации в Российской Федерации», а также повышение эффективности межведомственного взаимодействия и мер поддержки производства в исправительных учреждениях. По мнению врио директора пенитенциарного ведомства, совместная работа в этих направлениях призвана оказать положительное влияние на снижение уровня рецидивной преступности.

Глава региона в своем обращении сообщил о взаимодействии УФСИН с органами государственной власти. Михаил Ведерников поблагодарил сотрудников и ветеранов ведомства за активное участие в общественной жизни и волонтерской деятельности, в том числе сборе гуманитарных грузов и помощи для участников специальной военной операции.

Виктор Леонов в ответном слове поблагодарил руководство ФСИН России за оказанное доверие и добавил, что сделает все необходимое для выполнения поставленных задач, поддержания правопорядка и законности в учреждениях территориального органа.

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