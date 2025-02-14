Клуб женской НБА объявил о подписании контракта с российской баскетболисткой Клюндиковой

10:29, 14 февраля 2025, ПАИ

Клуб женской баскетбольной североамериканской лиги WNBA «Лос-Анджелес Спаркс» в своих соцсетях объявил о подписании контракта с 26-летней российской баскетболисткой Марией Клюндиковой.

Клюндикова была выбрана «Спаркс» под 11-м номером на драфте WNBA в 2018 году. Она провела в клубе два сезона, после чего вернулась в Россию, где выступала за екатеринбургский УГМК на позиции центровой. За свою карьеру российская спортсменка трижды становилась чемпионкой Евролиги и трижды выигрывала Суперкубок Европы.

Детали соглашения, включая сроки, не уточняются.

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