Клуб женской НБА объявил о подписании контракта с российской баскетболисткой Клюндиковой
Клуб женской баскетбольной североамериканской лиги WNBA «Лос-Анджелес Спаркс» в своих соцсетях объявил о подписании контракта с 26-летней российской баскетболисткой Марией Клюндиковой.
Клюндикова была выбрана «Спаркс» под 11-м номером на драфте WNBA в 2018 году. Она провела в клубе два сезона, после чего вернулась в Россию, где выступала за екатеринбургский УГМК на позиции центровой. За свою карьеру российская спортсменка трижды становилась чемпионкой Евролиги и трижды выигрывала Суперкубок Европы.
Детали соглашения, включая сроки, не уточняются.
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