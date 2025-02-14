Чемпион парижской Олимпиады Ингебригтсен установил мировой рекорд на милю в помещении

11:16, 14 февраля 2025, ПАИ

Двукратный олимпийский чемпион по лёгкой атлетике Якоб Ингебригтсен установил новый мировой рекорд в беге на милю в помещении. Об этом пишет «Матч ТВ».

24-летний норвежский спортсмен одержал победу в финальном забеге на дистанции 1 609 метров на этапе мирового тура в помещении, который проходил во французском Льевене. Ингебригтсен показал время 3 минуты 45 секунд.

Таким образом, он улучшил предыдущий мировой рекорд, принадлежавший американцу Яреду Нугусе. Тот установил свой результат неделей ранее, пробежав милю за 3 минуты 46 секунд.

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