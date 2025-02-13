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Культура

На экраны выходит музыкальный байопик «Пророк. История Александра Пушкина» с Юрием Борисовым

Фильм «Пророк. История Александра Пушкина» о жизни великого русского поэта от лицейских лет до роковой дуэли выходит в российский прокат сегодня, 14 февраля. В главной роли – номинант на «Оскар» Юра Борисов.

Картина, режиссёром которой выступил Феликс Умаров, обещает стать не просто биографической драмой, а музыкальным фильмом. Зрителей ждут музыкальные и танцевальные номера, переплетающиеся с ключевыми событиями из жизни Пушкина. Фильм расскажет о молодости поэта, его дерзости и популярности в обществе.

Также зрители увидят историю любви Пушкина и Натальи Гончаровой, которую сыграла Алена Долголенко («Ёлки 11»). В фильме также снимались Роман Васильев («Любовь Советского Союза»), Илья Виногорский («Цикады»), Анна Чиповская («Кто-нибудь видел мою девчонку?») и другие.

В процессе работы над фильмом были задействованы знаковые локации Санкт-Петербурга и его окрестностей, которые имеют отношение к жизни и творчеству великого поэта. В том числе, съёмки проходили в музее-заповеднике «Михайловское», расположенном в Пушкиногорском районе Псковской области.

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