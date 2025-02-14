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Спорт

Футболисты «Стрелы» провели мастер-класс для псковских школьников

Футболисты псковской спортивной школы «Стрела» провели урок в лицее № 10 в рамках проекта «Футбол в школе», сообщили ПАИ в Федерации футбола Псковской области.

Фото: Федерация футбола Псковской области

«Учащиеся пятых классов получили возможность принять участие в мастер-классе, который провёл тренер команды «Стрела» 2011 года рождения Илья Орлов вместе со своими воспитанниками Нареком Мелконяном и Дмитрием Боруновым», – отметили в федерации.

Школьники вместе с игроками выполнили разминку, после чего футболисты продемонстрировали серию упражнений, которые они регулярно используют во время тренировок. В заключительной части урока был проведён футбольный матч, в котором приняли участие все школьники.

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