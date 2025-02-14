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Происшествия

Автобус столкнулся с лесовозом в Ленинградской области. Есть погибший и пострадавшие

Один человек погиб и двое пострадали при столкновении автобуса и лесовоза на дороге Паша – Кондега в Волховском районе Ленинградской области, сообщает пресс-служба регионального СУ СК России.

  • Автобус столкнулся с лесовозом в Ленинградской области
    Фото: пресс-служба прокуратуры Ленинградской области
  • Автобус столкнулся с лесовозом в Ленинградской области
    Фото: пресс-служба прокуратуры Ленинградской области
  • Автобус столкнулся с лесовозом в Ленинградской области
    Фото: пресс-служба прокуратуры Ленинградской области
  • Автобус столкнулся с лесовозом в Ленинградской области
    Фото: пресс-служба прокуратуры Ленинградской области
  • Автобус столкнулся с лесовозом в Ленинградской области
    Фото: пресс-служба прокуратуры Ленинградской области

Погибший – водитель автобуса, пострадавшие – пассажиры, по предварительным данным, это женщины в возрасте от 55 до 70 лет.

По факту ДТП следователи возбудили уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Прокуратура Ленинградской области также сообщила об организации проверки.

По данным «Фонтанки», за последние два дня это второе смертельное ДТП с участием автобуса, которое произошло в Волховском районе. Ранее 12 февраля столкнулись фура и микроавтобус, в реанимации скончалась одна из пострадавших в ДТП.

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