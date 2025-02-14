Первенство Пскова по самбо пройдёт в марте
Первенство Пскова по самбо среди юношей и девушек 2011–2013 годов рождения пройдёт в спорткомплексе «Писковичи» с 7 по 9 марта. Об этом ПАИ сообщили в Федерации самбо Псковской области.
Медали соревнований будут разыграны в десяти весовых категориях среди юношей и девушек. Победителей и призёров наградят грамотами и медалями.
Взвешивание спортсменов состоится 7 марта на территории спортшколы «Мастер», а для иногородних команд оно состоится на месте проведения в первый день состязаний 8 марта.
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