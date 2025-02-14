Говяжьи субпродукты из Белоруссии не пропустили через госграницу в Псковской области
Говяжьи субпродукты из Белоруссии не пропустили через российско-белорусскую границу в Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.
Тонну говяжьих субпродуктов перевозили в машине, которая не была оснащена холодильным оборудованием. Груз везли из Белоруссии на территорию России в неизвестном направлении.
Во время ветеринарного контроля установили, что у продукции нет клейм, а также ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих её безопасность и происхождение.
Кроме того, ввоз в Россию говяжьих субпродуктов из Белоруссии, не имеющей официального статуса Международного эпизоотического бюро по губкообразной энцефалопатии, запрещён.
Перемещение субпродуктов по таможенной территории ЕАЭС запретили, оформили акт о возврате груза, уточнили в пресс-службе.
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