Говяжьи субпродукты из Белоруссии не пропустили через госграницу в Псковской области

11:39, 14 февраля 2025, ПАИ

Говяжьи субпродукты из Белоруссии не пропустили через российско-белорусскую границу в Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Тонну говяжьих субпродуктов перевозили в машине, которая не была оснащена холодильным оборудованием. Груз везли из Белоруссии на территорию России в неизвестном направлении.

Во время ветеринарного контроля установили, что у продукции нет клейм, а также ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих её безопасность и происхождение.

Кроме того, ввоз в Россию говяжьих субпродуктов из Белоруссии, не имеющей официального статуса Международного эпизоотического бюро по губкообразной энцефалопатии, запрещён.

Перемещение субпродуктов по таможенной территории ЕАЭС запретили, оформили акт о возврате груза, уточнили в пресс-службе.